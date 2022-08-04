حماية الطفل بالأقصر تنفذ برنامج عمل لرفع الوعى بمخاطر الإدمان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات برنامج عمل مشترك خلال الفترة من 19 حتى 31 يوليو الماضي، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإنطلاقاً من الرؤية المشتركة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومحافظة الأقصر، لحماية جميع فئات المجتمع من خطر الوقوع في تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

ومن جانبها أوضحت نجوى إبراهيم مسئول الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، أن فعاليات البرنامج تضمنت مبادرة "القرار قرارك" باستهداف عدد 7 مؤسسات حكومية وذلك لرفع الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بأحكام قانون سنة 73 لسنة 2021 فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وآليات تنفيذه، والذي بدأ تطبيقه فعلياً إعتباراً من منتصف ديسمبر الماضي.

كما يتضمن البرنامج عقد 5 ورش عمل لمكلفات الخدمة العامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، واستكمال تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات باستهداف 6 قرى بمراكز المحافظة لرفع الوعي بين المواطنين بمخاطر المواد المخدرة، وشمل البرنامج أيضاً تنفيذ دوري رياضي تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 25 فريق يمثلون مراكز المحافظة المختلفة.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يتيح لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسائلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً.

فيما التقى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بمتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتدشين مبادرة " مصلحتك " للتوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، بحضور أحمد عبد اللطيف الشناوي مدير وحدة حماية الطفل بالطود بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وشملت تنفيذ عدد من اللقاءات الميدانية التوعوية داخل عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، ومراكز الشباب والكافيهات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.



الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر



برنامج عمل مشترك لرفع الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة



حماية الطفل بالأقصر تنفذ برنامج عمل مشترك



عمل مشترك لرفع الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة