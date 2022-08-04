حبس المتهم بقتل موظف بالمعاش داخل شقته فى إمبابة لسرقته 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل موظف بالمعاش داخل شقته بامبابة بغرض السرقة .

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعى تشريح جثمان موظف بالمعاش عثر عليه مقتول داخل شقته بمنطقة امبابة ، لتحديد سبب الوفاة واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجنى عليه والجيران للاستماع إلى أقوالهم.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات العثور علي جثة موظف بالمعاش به آثار إصابة بالرأس نتيجة الضرب بأله حاده بمنطقة الرأس من الخلف داخل شقته الكائنة بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه بدافع السرقة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته في إمبابة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مسن، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وعدد من الجيران وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق .