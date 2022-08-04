جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهم والمؤبد لـ2 آخرين بتهمة قتل شخص فى خصومة ثأرية

سوهاج – عمرو خلف - محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، بإعدام المتهم "م.ح" غيابيا، كما عاقبت المتهمين "م.ح" و"م.ع." بالسجن المؤبد، والمتهمين "ع.أ" و"م.ع" بالسجن 10 سنوات و5 سنوات للمتهم "ح.ف" لاتهامهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية بدائرة مركز ساقلتة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى 2021، بدائرة مركز ساقلتة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه "أ . م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم، حال استقلال المجنى عليه سيارته، وأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما أحدثوا تلفيات بالسيارة، بسبب خصومة ثارية بين عائلتى المتهمين والمجنى عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.