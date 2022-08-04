جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية والتبغ الخام

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بمطار سوهاج الدولى، برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من التبغ الخام، بحوزة راكب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة خطوط شركة طيران العربية أشتبه رمضان محمود بادى مأمور الامن الجمركى وأحمد سامح الشريف مأمور جمرك تفتيش الركاب راكب مصرى الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة السيد عياد وناصر أبو الوفا مأمورى الفحص، تحت إشراف حسن على الفتوح مدير ادارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة، وتم تشكيل لجنة جمركية من محمود الضبع وأحمد حسن تحت اشراف محمود ابو المواهب رئيس الوردية لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 39 سيجارة إلكترونية ومستلزماتها، و كيلو جرام من التبغ الخام.

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب رقم 24 لسنه 2022 وطلب الراكب التصالح وسدد التعويض الجمركى.