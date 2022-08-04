جامعة طنطا تقفز 168 مركزًا بتصنيف ويبومتركس الإسبانى

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، تحقيق الجامعة قفزة بمكانتها فى التصنيف الإسبانى للجامعات "ويبومتركس" نسخة يوليو 2022، حيث تقدمت 168 مركزًا عن نسخة التصنيف لشهر يناير 2022، لتحتل المركز 1478 عالميًا، موضحًا أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 30 جامعة عربية وأفريقية مشاركة بالتصنيف، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات التى يتم تصنيفها حوالى 30 ألف جامعة من مختلف دول العالم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن استراتيجية الجامعة تستهدف تعزيز مكانتها الدولية من خلال دعم منظومة التعليم والبحث العلمي ومواكبة التقدم العالمى فى المجالات البحثية والتكنولوجية، وتشجيع البحث العلمى الموجه لقطاعات التنمية لدعم رؤية مصر 2030 .

وأوضح رئيس الجامعة، أن تصنيف ويبومتركس هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية من خلال مواقعها الإلكترونية، حيث يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الارتقاء بمكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية يأتي في مقدمة الأولويات من خلال تطوير منظومة البحث العلمي وجودة الإنتاج العلمي ودعم النشر الدولى، موضحًا أن استراتيجية الجامعة تحرص على دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمى.