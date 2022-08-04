جامعة طنطا تستضيف وفدا من الطلاب العرب من 4 جامعات بفلسطين واليمن

الغربية عادل ضرة

استقبلت جامعة طنطا وفدا من الطلاب العرب ضمن برنامج التبادل الطلابي من جامعات بوليتكنيك، والنجاح الوطنية بفلسطين، وتعز والسعيد باليمن، وذلك في إطار الملتقى العربي السابع والعشرين لتبادل تدريب طلاب الجامعات العربية، والذى انعقد في مدينة السادس من أكتوبر خلال شهر مارس الماضي، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وممثلين عن 36 جامعة من بينهم 12 جامعة عربية.

وصرح الدكتور محمود ذكي، أن برنامج التبادل الطلابي المشترك بين الجامعات العربية يهدف إلى توثيق العلاقات بين طلاب الجامعات العربية والاستفادة من إمكانات التدريب العملي المتاحة بكل جامعة عربية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعارف علي حضارات وثقافات وعادات وأنماط الدراسة بجامعات الدولة العربية المشاركة.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستضافة 10 من طلاب الجامعات العربية الشقيقة لبدء تنفيذ البرنامج التدريبي المعد لهم طبقًا لتخصصاتهم العلمية داخل كليات الجامعة لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تم تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية التابعة للجامعة، كما تم إعداد برنامج ترفيهي لزيارة الأماكن السياحية والأثرية، والمشروعات القومية بالدولة في نهاية فترة التدريب.