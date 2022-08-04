اليوم السابع
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جامعة المنصورة تحقق فى واقعة تعدى موظفة على طالبة خلال اختبارات القدرات

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:56 م
جامعة المنصورة تحقق فى واقعة تعدى موظفة على طالبة خلال اختبارات القدرات جامعة المنصورة -أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إن واقعة تعدى موظفة بالجامعة على إحدى الطالبات أثناء توجهها لأداء امتحان القدرات بجامعة قيد التحقيق، وسيتم استدعاء الطرفين للاستماع لهما، لأن كلا الطرفين تقدما بمذكرات وكل منهما تتهم الأخرى بالتعدى، وفى حالة إثبات التعدى من إحدى الطرفين سيتم توقيع عقوبة على المتعدى.

وأضاف عطية لـ"اليوم السابع" أنه تم فتح منافذ جديدة بالكلية لمنع الزحام فى الجامعة لأداء الطلاب والطالبات الاختبارات، مؤكدا أنه لا مانع من عودة الطالبة لاستكمال إجراء الاختبارات، لضمان عدم ضياع حقها.
 

وكانت طالبة من مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تقدمت بشكوى لتعرضها للتعدى بالصفع على وجهها أثناء تواجدها لأداء امتحان القدرات بجامعة المنصورة من إحدى موظفات الجامعة، بالإضافة إلى شدها من حجابها، وتعرية رأسها، ما أدى إلى احتجازها داخل الجامعة.


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