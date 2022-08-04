جامعة الزقازيق تتقدم 173 مركزا عالميًا فى تصنيف ويبومتركس الإسبانى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حققت تميزاً جديداً على المستوى الدولي، بتقدم الجامعة فى تصنيف ويبومتركس الدولى لتصنيف الجامعات لعام 2022، إذ حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا عالميًا بأكثر من 173 مركزًا عالميًا، حيث حققت الجامعة المركز 1115 عالميًا ضمن 16000 جامعة على مستوى العالم، فى حين كان ترتيب الجامعة 1287 العام السابق، وفقًا لتصنيف ويبومتركس الدولى.

وأشاد رئيس الجامعة، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، مشيرا إلى أن التصنيف اشتمل على 2090 جامعة إفريقية، حيث جاء ترتيب جامعة الزقازيق فيه بالمركز 16 متقدمة خمس مراكز عن العام الماضى، حيث كانت فى المركز 21، وضم التصنيف 1361 جامعة عربية، جاءت خلالها الجامعة فى المركز الـ17 متقدمة 4 مراكز عن العام الماضى حيث كانت فى المركز 21، ومحليًا بالمركز الخامس ضمن 76 جامعة مصرية تم ظهورها فى هذا التصنيف فى حين كان ترتيب الجامعة المركز السادس العام السابق وفقًا لتصنيف ويبومتركس الدولي.

وأشار الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بالبحث العلمى وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين فى إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة مما كان له أبلغ الأثر فى حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية.

كما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على أهمية البحث العلمى ودوره فى تقدم ورقى المجتمعات الحديثة، مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن تصنيف ويبومتركس الاسبانى للجامعات يقدم مؤشرات ببليومترية متقدمة، تساعد فى استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى بالجامعة، إلى أن تصنيف ويبومتركس الإسباني هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويصدر فى إسبانيا عن المجلس العالى للبحث العلمى ويغطى أكثر من 20,000 جامعة وينشر منهم 16,000 جامعة. وتصنيف ويبومتركس الاسبانى تقييم نصف سنوى حيث يصدر فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية (الحجم - الإشارة إلى الأبحاث - الأثر العام).