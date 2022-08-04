جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية موسعة للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت اليوم الخميس، القافلة الطبية الموسعة للقري الأكثر احتياجاً التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، لعلاج المرضي غير القادرين علي نفقة الدولة بقرية العكريشة بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي، منسق القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية ووكيل كلية الطب السابق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغ 2377 حالة في التخصصات الطبية المختلفة منها 370 حالة رمد وإجراء 50 عملية في العيون واهداء 125 نظارة طبية، وصرف 82 روشتة طبية، وكذلك 170 كشف أسنان، 60 كشف مخ وأعصاب، 80 كشف نساء، 250 حالة أطفال، 70 أمراض قلب، 170 أمراض صدرية، 90 جراحة، 190 جلدية، 270 عظام، 140 أمراض باطنة ومتوطنة، 100 أنف وأذن، 70 مسالك وإجراء 165 تحاليل طبية، والكشف عن 134 حالة ضمن مبادرة صحة المرأة ، 48 حالة اعتلال كلوي ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة.