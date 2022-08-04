جارديان: دعم الوزير ساجد جافيد لليز تروس لترأس "المحافظين" ضربة لسوناك

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ساجيد جافيد وزير الصحة البريطاني، أيد ليز تروس، المرشحة على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، في ضربة "مدمرة" لحملة ريشي سوناك ،وزير الخزانة السابق حيث حذر من أن الوصفة الاقتصادية لسوناك تعني "السير نائمًا في اقتصاد مرتفع الضرائب ومنخفض النمو".

وفي يوم صعب بالنسبة لسوناك ، ضاعف المرشح على زعامة المحافظين في تحذيراته بشأن التضخم وشن هجومًا جديدًا على خطط تروس لتخفيضات ضريبية فورية ، وقال إن أي رئيس وزراء يغذى التضخم سوف يسلم الانتخابات المقبلة إلى حزب العمال.

كما أعطى استطلاع من حزب المحافظين دفعة لحملة تروس ، مما جعلها تتقدم 32 نقطة بين أعضاء الحزب ، بعد يوم من نشر نتائج استطلاع يوجوف والذى جاءت نتائجه مماثلة.

وكشف تأييد جافيد مرة أخرى عن الانقسامات الرئيسية في الحملتين حول النمو الاقتصادي عشية إعلان أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

وقال جافيد ، الذي عمل مع سوناك في وزارة الخزانة واستقال في نفس اليوم ، مما أدى إلى سقوط رئيس الوزراء بوريس جونسون ، إن تروس كانت في أفضل وضع لـ "إعادة توحيد الحزب" وقال فى هجوم مباشر على سوناك إن هناك حاجة إلى نهج جديد للاقتصاد.

وكتب جافيد في مقال لصحيفة التايمز: "لقد ناضلت من أجل قواعد مالية قوية في بياننا الأخير". لكن الظروف التي نعيشها تتطلب مقاربة جديدة. على المدى الطويل ، من المرجح أن نكون مستدامين مالياً من خلال تحسين نمو الاتجاه.

وأضاف "فقط من خلال إعادة النمو إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية ، يمكننا أن نأمل في دعم الخدمات العامة عالية الجودة التي يتوقعها الناس بحق."