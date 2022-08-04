تناول البرجر يومياً يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول البرجر يومياً قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووجدت الدراسة التى أُجريت على ما يقرب من 4 آلاف أمريكى من كبار السن أن الأشخاص الذين تناولوا الكثير من اللحوم الحمراء لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بحسب موقع "Health".

ولم يكن لدى العلماء دليل على أن الرابط كان بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" في الدم.

بدلاً من ذلك تتبع الباحثون الخطر، جزئيًا، لمواد معينة تنتجها ميكروبيوم الأمعاء - تريليونات البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي.

عندما تهضم هذه البكتيريا اللحوم الحمراء، فإنها تنتج مادة كيميائية تسمى TMAO والتي يمكن أن تحفز الالتهاب وتجلط الدم.

وبالنسبة للشخص العادى، قال الخبراء إن النتائج تؤدى إلى رسالة مألوفة وهى: الحد من استهلاك اللحوم الحمراء.

وقال كريستوفر جاردنر الأستاذ فى جامعة ستانفورد ورئيس لجنة التغذية بجمعية القلب الأمريكية الذى لم يشارك فى الدراسة إن الدراسة تؤكد أن بكتيريا الأمعاء ومادة TMAO قد تكون أحد المسارات التى من خلالها تساهم اللحوم الحمراء فى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقال الباحثون بجامعة تافتس في بوسطن، الذين أجروا الدراسة، إنه عندما يتعلق الأمر باللحوم الحمراء والصحة، فإن معظم الأبحاث تركز على الدهون المشبعة وتأثيرها على نسبة الكوليسترول فى الدم.

لكن في حين أن الدهون المشبعة يمكن أن ترفع الكوليسترول الضار (LDL) ، إلا أن هناك جدلًا حول ما إذا كانت الكميات التى يستهلكها الناس عادة تؤثر في النهاية على خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجد الباحثون أنه كلما زاد تناول اللحوم الحمراء زاد خطر التعرض لأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وفى المتوسط ​​ارتفع الخطر بنسبة 22% لكل وجبة يومية من اللحوم الحمراء، كان ذلك مع عوامل أخرى، مثل وزن الجسم والتدخين وممارسة الرياضة وعادات الأكل الأخرى، التى تم أخذها فى الاعتبار.

وعندما حاول الباحثون إيجاد تفسيرات محتملة، وجدوا أن ارتفاع نسبة السكر في الدم مسئول جزئيًا عن الارتباط بين اللحوم الحمراء ومشاكل القلب - كما فعلت علامات الالتهاب العام في الجسم.

وتوقع الباحثون أن الحديد الموجود في اللحوم الحمراء قد يكون أحد الأسباب وتم ربط تناول كميات كبيرة من الحديد بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

وكان هناك أيضًا تفسير ثالث: شكلت ثلاث مواد كيميائية تنتجها بكتيريا الأمعاء نحو 10% من الارتباط بين اللحوم الحمراء وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تضمنت تلك المواد الكيميائية مادة TMAO واثنين من سلائفها - والتي يتم إنتاجها جميعًا عندما تكسر بكتيريا الأمعاء L-carnitine ، وهو عنصر غذائى وفير فى اللحوم الحمراء.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن TMAO يمكن أن يعزز التهاب الأوعية الدموية وتجلط الدم.