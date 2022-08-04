تفاصيل إحالة عاطل للجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية فى منطقة حلوان

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة شقة بمنطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأنه تخصص فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد خلوها من قاطنيها بأسلوب كسر الباب.

وأضاف المتهم أنه استغل فترة المصايف وراقب الشقق المغلقة بعد التأكد خلوها من قاطنيها وسرقة محتوياتها وبيع حصيلة المسروقات لأحد التجار، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص بحلوان لقيامه بسرقة مسكن بأسلوب"كسر الباب" وإعادة كافة المسروقات ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه ، وسرقة ( شاشة – هاتف محمول) .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الباب "، كما أقر بإرتكابه واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.