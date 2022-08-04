تعرف على تاريخ جامعة دمياط وكلياتها.. صور

دمياط معتز الشربينى

تتميز جامعة دمياط التى تقع بمدينة دمياط الجديدة بموقعها المتفرد على الطريق الدولي الذي يربطها مع محافظات الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - بورسعيد - منطقة القناة، كما تتميز البيئة المحيطة بجامعة دمياط بمصادرها وثرواتها الطبيعية والصناعية والسياحية.

بدء الدراسة بالجامعة

بدأت الدراسة بعدد من كليات الجامعة عندما تزايدت أعداد طلبة جامعة المنصورة من أبناء دمياط في الكليات المختلفة، ثم صدرت قرارات إنشاء كليات الفرع تابعة لجامعة المنصورة وذلك تباعاً للوائح الكليات المناظرة بجامعة المنصورة، والتي تم تطويرها لاحقاً وإضافة العديد من البرامج الخاصة لها، فبدأ العمل بكلية التربية في العام الجامعي 1976-1977، وقد تلى ذلك كلية العلوم وفصول لكلية التجارة في العام الجامعي 85-1986، ثم تبعهما كلية التربية النوعية في العام 90-1991 ثم كلية الفنون التطبيقية في العام 2004-2005 بكليات التجارة والزراعة والآداب والتربية الرياضية في العام الجامعي 2006-2007. وفي عام 2007 صدر القرار الجمهوري رقم (276) بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدمياط.

كانت تقع ثلاث كليات في حرم واحد بحي الأعصر بمدينة دمياط او ولت بعد ذلك الى كليات الفنون التطبيقية والآداب والزراعة أما باقي الكليات الخمس فتقع في أماكن متفرقة بمدينة دمياط الجديدة وهي كليات العلوم والتربية والتجارة والتربية النوعية والتربية الرياضية إضافة إلى إدارة الفرع وإسكان الطلاب وإسكان الطالبات. في شهر يوليو 2012 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة.

موقع الجامعة الجديد:

تم تخصيص قرابة 200 فدان بمدينة دمياط الجديدة لإنشاء حرم لفرع الجامعة بدمياط (عندما كانت تابعة لجامعة المنصورة)، ويضم حرم الجامعة الجديد العديد من المراحل الإنشائية المختلفة التي تخدم كافة أنشطة الجامعة، وهي:

- المرحلة الأولى: تتكون من 30 مدرج و 40 قاعة دراسية تستوعب 10 آلاف طالب وطالبة

- المرحلة الثانية: تتكون من 30 مدرج و40 قاعة دراسية تستوعب 10 آلاف طالب وطالبة

- المرحلة الثالثة: تتكون من عدد 4 مدرجات مركزية تستوعب 4 آلاف طالب وطالبة

- المرحلة الرابعة: المعامل المركزية وكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات

- البنية التحتية

- مبنى الإدارة العامة للجامعة

- مجمع المباني الإدارية: يتكون من عدد 12 بلوك يستوعب عدد 8 كليات

- القرية الأوليمبية

كليات الجامعة حاليا :

تضم جامعة دمياط 14 كلية وهم:

- كلية التربية

- كلية العلوم

- كلية التجارة

- كلية التربية النوعية

- كلية الفنون التطبيقية

- كلية الآداب

- كلية الزراعة

- كلية التربية الرياضية

- كلية الهندسة

- كلية الحقوق

- كلية الآثار

- كلية التمريض

- كلية الحاسبات والمعلومات

- كلية الطب

المعهد الفنى للتمريض

وصدق المجلس الأعلى للجامعات، على توصية هيئة مكتب جامعة دمياط، بإنشاء المعهد الفنى للتمريض.

يعد هذا المعهد بالإضافة لكلية الطب البشرى وكلية التمريض إضافة للخدمات الطبية التى من المنتظر أن تقدمها جامعة دمياط لخدمة المواطن والمجتمع الدمياطى.

ومن جانب آخر، أعدت الجامعة مبنى يقع خارج حرم الجامعة كعيادات خارجية وجارى إنهاء باقى إجراءات تشغيله حتى يتمكن المواطن من الكشف بتلك العيادات الخارجية بمعرفة نخبة من الأساتذة العاملين بكلية الطب بجامعة دمياط، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعى وتقديم كل الخدمات الطبية المختلفة.



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