تعرف على التوصيات والضوابط الجديدة بشأن الأراضى بالبحر الأحمر وفق اجتماع لجنة التنازلات

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر ، و المستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، اجتماعا بديوان عام المحافظة لمناقشة اخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات المشكلة بناء علي قرار المحافظ رقم 614 لسنة 2020 بمدن الغردقة والقصير وراس غارب وسفاجا ومرسي علم والشلاتين للبت في الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية .

ناقش السكرتير العام خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من مواطني المحافظة للجنة ، والتي تعمل بدورها في هذا الملف، مؤكداً علي سرعة الانتهاء من الفحص للعقود و توفيق الأوضاع لما في صالح المواطن.

أكدت اللجنة العليا علي منح مهلة اخيرة غير قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ اعتماد التوصيات بشأن الأراضي الفضاء والتي مضي علي استخراج العقد أكثر من ثلاث سنوات دون تنفيذ الغرض من التعاقد (مرفق توصيات اللجنة بالكامل)

كما أوضح المستشار القانوني أن اللجنة المنعقدة ناقشت عدد من طلبات التنازلات وطلبات تسجيل العقود واستكمال إجراءات التعاقد أيضا طلبات تغيير الغرض من التخصيص وطلبات إضافة والتي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق، بالإضافة الي عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع الي تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة ، علي أن يتم تسعيرها وفقا لتوقيت تقديم طلب التحويل.

حضر الاجتماع اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة واللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا واللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير وعدد من مسؤولي الادارات الهندسية و التخطيط والشئون القانونية بالمحافظة.