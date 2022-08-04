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تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى للهند

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:41 ص
تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى للهند ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، اليوم، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 400 شاحنة و73 سيارة.

و شملت حركة الواردات 4500  طن بضائع ، 216 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 32500 طن بضائع ، 184 شاحنة و36 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة Rising eagle وعلي متنها 25 الف طن فوسفات متجهة للهند والسفينتين عمان وامل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين عمان وامل وغادرت السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس .

 كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج  فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وغادر ميناء الغردقة العبارة القاهرة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2250 راكب بموانئها المختلفة.


 


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