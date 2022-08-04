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تصديرى الأغذية يستقبل وفدا تجاريا رفيع المستوى من جيبوتى برئاسة وزير التجارة

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:29 ص
تصديرى الأغذية يستقبل وفدا تجاريا رفيع المستوى من جيبوتى برئاسة وزير التجارة جانب من الاستقبال
كتب إسلام سعيد

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استقبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية وفدا تجاريا رفيع المستوى برئاسه وزير التجارة والسياحة الجيبوتى وذلك بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022.
 
وتضمن برنامج الزيارة اجتماع مع المجلس برئاسة محمود بزان وكيل المجلس حيث قام سيادته بالترحيب بالسادة اعضاء الوفد وتقديم عرض عن مقومات القطاع الغذائى فى مصر ومدى التطور الذى وصل اليه القطاع الامر الذى اكد عليه وزير التجارة والسياحة الجيبوتى والوفد المرافق له
 
وتضمن البرنامج زيارة مصانع شركة ايديتا للصناعات الغذائية وشركة جهينة للتعرف عن قرب على القدرات التصنيعية والتطور التكنولوجي فى التصنيع الغذائى.
 
وتم على هامش الزيارة مناقشة فرص تنمية الصادرات المصرية الغذائية الى جيبوتى والتوسع فى التصدير الى الدول المحيطة بجيبوتى وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بجيبوتى ورجال الاعمال المستوردين المصاحبين للوفد.

تصديري الغذائية

الصادرات الغذائية

صادرات مصر 2022

اخبار الاقتصاد



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