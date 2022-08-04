تشريح جثمان موظف بالمعاش عثر عليه مقتولا داخل شقته فى إمبابة لتحديد سبب الوفاة

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة الطب الشرعى تشريح جثمان موظف بالمعاش عثر عليه مقتول داخل شقته بمنطقة إمبابة، لتحديد سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجنى عليه والجيران للاستماع إلى أقوالهم.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته في إمبابة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مسن، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وعدد من الجيران وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.