تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير مشروع شارع الخمسين بزهراء المعادي

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادى، مما يستلزم غلق كلى لنفق السيارات بشارع الخمسين، أسفل طريق القطامية/ العين السخنة، وذلك إبتداءً من الساعة (12) "بعد منتصف الليل" صباح الخميس 4 /8 /2022 ولحين إنتهاء الأعمال .

الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من شارع الخمسين يسلك يميناً طريق القطامية/ العين السخنة والدوران والعودة من كوبرى الدائرى الأوسطى.

- القادم من مناطق القطامية إستكمال السير تجاه كوبرى محمد فوزى والطريق الدائرى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ، لضمان أمن وسلامة المواطنين.