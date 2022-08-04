اليوم السابع
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تحرير 21 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة المنيا.. صور

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:27 م
تحرير 21 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة المنيا.. صور إزالة الاشغالات بمدينة المنيا
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات ومتابعة حالة النظافة العامة على مستوى مراكز المحافظة، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات والعمل على توسعة الشوارع والأرصفة من جميع المخالفات بهدف إعادة الانضباط للشارع و للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتي تسبب التكدس المروري وإعاقة مرور السيارات والمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة بمدينة المنيا، حيث حررت 21 محضر إشغال طريق، بشوارع مدينة المنيا بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، للقضاء على الإشغالات التي تعوق حركة السير بشوارع المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على استمرار هذه الحملات ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء والقرى.

إزالة الاشغالات بمدينة المنيا (1)
إزالة الاشغالات بمدينة المنيا (1)

 

إزالة الاشغالات بمدينة المنيا (2)
إزالة الاشغالات بمدينة المنيا (2)

 

إزالة الاشغالات بمدينة المنيا (3)
إزالة الاشغالات بمدينة المنيا (3)

 

إزالة الاشغالات بمدينة المنيا (4)
إزالة الاشغالات بمدينة المنيا (4)

 


وحدات محلية

رفع الاشغالات

حملات نظافة

اخبار المنيا

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