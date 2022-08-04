اليوم السابع
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تحرير 15 محضرا وضبط 28 مخالفة فى حملات تفتيش بيئية موسعة بمدينة الأقصر

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:55 م
تحرير 15 محضرا وضبط 28 مخالفة فى حملات تفتيش بيئية موسعة بمدينة الأقصر جانب من الحملات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، فعاليات حملة تفتيش بيئية موسعة، بقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه استهدفت الحملة المرور على حي شمال بمدينة الأقصر شملت (ساحة معبد الكرنك - شارع الهيلتون - سيالة بدران - المركز الحضري للمرأة - شارع الوحدة - النوافل - الوحلات - الحزام الأخضر).

وأسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر بيئة بواسطة إدارة البيئة، وتحرير عدد 8 محاضر نظافة بواسطة حي شمال، وعدد 24 مخالفة أمن صناعي، كما تم ضبط عدد 2 ميزان طبلية بشاشه، و1 ميزان طبلية كبير بدون شاشه لتجار الخرده، وعدد 1 ميزان حساس ومكبرات صوت وبطارية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة أحمد عوض الله رئيس حى شمال، والمهندسة أمل علي من إدارة السلامة والصحة المهنية ( الأمن الصناعي )، وأسامة توفيق مدير النقل البطيء، ومحمد سالم واحمد سيد مشرفي البيئه بحي جنوب، وذلك تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش.
 

تحرير 15 محضر فى حملات تفتيش بيئية موسعة بمدينة الأقصر
 

 

تحرير 15 محضر وضبط 28 مخالفة فى حملات تفتيش بيئية موسعة
 

 

 

جانب من حملات تفتيش بيئية موسعة بمدينة الأقصر
 

 

 

حملات تفتيش بيئية موسعة بمدينة الأقصر
 

 

 

ضبط 28 مخالفة فى حملات تفتيش بيئية موسعة بمدينة الأقصر
 

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