تحرير 10 محاضر نظافة وتطهير 29 مسجدا وإعدام 10 شيش بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

شنت الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة المحلة تحت إشراف اللواء وجدي الجروانى رئيس المركز والمدينة المحلة، حملة نظافة مكبرة علي الطرق الرئيسية وداخل الوحدات المحلية قادها المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث قامت حملة نظافة بمنطقة عزبة قسم ثان الهياتم وأمام المجمع الحكومى ومدرسة مبارك كول بمحلة أبو على وطريق سامول بداية من كوبرى الإصلاح الزراعى مرورا بقرية دمتنو حتى كوبرى الشامى وحملة نظافة ورش المياه بطريق المحلة ميت السراج بشبيش نطاق وحدة محلة حسن وعلى طريق المحلة دمرو نطاق وحدة ميت الليت وأمام ترعة القرشية بصفط تراب وطريق المحلة / شبرابابل وطريق 71 بالبنوان وأمام الوحدة الصحية والوحدة المحلية بقرية بلقينا بالعامرية وطريق قرى القيراطية وكفر العبايدة بنطاق وحدة الجابرية.

وأكد استمرار أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم تحرير عدد 10 محاضر متنوعة منهم 5 محاضر نظافة و2 محضر اشغال و2 محضر كمامة ومحضر بيئة وتطهير وتعقيم 29 مسجدا و4 مقرات وحدات محلية و4 ماكينات صراف آلي وإعدام 10 شيش و22 كوبا زجاجيا.