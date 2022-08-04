بنك إنجلترا قد يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995

وكالات

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن بنك إنجلترا على وشك تسجيل أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عام 1995، من خلال رفع تكاليف الاقتراض.

وحسب موقع روسيا اليوم، فيما يحدد البنك أسعار الفائدة عند الظهيرة، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن صانعي السياسة في البنك سيرفعون سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 1.75%، ارتفاعا من 1.25%.

وإذا تم إقرار هذا الرفع، فسيكون أول ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995.

ومنذ ديسمبر الماضي قام البنك بالفعل برفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1% إلى 1.25%، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة، ويؤكد أن التضخم لم يهدأ في المملكة المتحدة حتى الآن.

وكان البنك رفع في مايو الماضي سعر الفائدة الأساسي إلى 1% في أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، مع استمراره في التحرك لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد.