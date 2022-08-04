بنك إنجلترا المركزى يرفع الفائدة 50 نقطة أساس فى أعلى زيادة منذ 1995

أعلن بنك إنجلترا المركزى، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في محاولة لمنع التضخم المرتفع والذي يتوقع أن يصل إلى 13 % بنهاية العام الجارى.
وتوقع العديد من الاقتصاديين أن صانعي السياسة في البنك سيرفعون سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 1.75%، ارتفاعا من 1.25%، وإذا تم إقرار هذا الرفع، فسيكون أول ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995.
ومنذ ديسمبر الماضي قام البنك بالفعل برفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1% إلى 1.25%، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة، ويؤكد أن التضخم لم يهدأ في المملكة المتحدة حتى الآن.
وكان البنك رفع في مايو الماضي سعر الفائدة الأساسي إلى 1% في أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، مع استمراره في التحرك لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد.
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