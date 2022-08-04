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بنك إنجلترا المركزى يرفع الفائدة 50 نقطة أساس فى أعلى زيادة منذ 1995

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:21 م
بنك إنجلترا المركزى يرفع الفائدة 50 نقطة أساس فى أعلى زيادة منذ 1995 بنك إنجلترا المركزى
كتب سمير حسنى

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أعلن بنك إنجلترا المركزى، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في محاولة لمنع التضخم المرتفع والذي يتوقع أن يصل إلى 13 % بنهاية العام الجارى.

 

وتوقع العديد من الاقتصاديين أن صانعي السياسة في البنك سيرفعون سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 1.75%، ارتفاعا من 1.25%، وإذا تم إقرار هذا الرفع، فسيكون أول ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995.

 

 

ومنذ ديسمبر الماضي قام البنك بالفعل برفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1% إلى 1.25%، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة، ويؤكد أن التضخم لم يهدأ في المملكة المتحدة حتى الآن.

 

وكان البنك رفع في مايو الماضي سعر الفائدة الأساسي إلى 1% في أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، مع استمراره في التحرك لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد.

 


بنك انجلترا المركزى

بريطانيا

التضخم

الاقتصاد



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