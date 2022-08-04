بنك إنجلترا المركزى يرفع الفائدة 50 نقطة أساس فى أعلى زيادة منذ 1995

كتب سمير حسنى

أعلن بنك إنجلترا المركزى، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في محاولة لمنع التضخم المرتفع والذي يتوقع أن يصل إلى 13 % بنهاية العام الجارى.

وتوقع العديد من الاقتصاديين أن صانعي السياسة في البنك سيرفعون سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 1.75%، ارتفاعا من 1.25%، وإذا تم إقرار هذا الرفع، فسيكون أول ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995.