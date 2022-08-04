بكين: العقوبات التى استهدفت عناصر مؤيدة "لاستقلال تايوان" مشروعة ومبررة

وأضاف المتحدث في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن أي دولة ذات سيادة ستتخذ مثل هذه الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية وفقا للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، مشيرا إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى منطقة تايوان الصينية ليست بأي حال من الأحوال "دفاعا عن الديمقراطية والحرية"، بل إنها عمل استفزازي ضد سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها.

كما دعا المتحدث، المنظمات والأفراد المعنيين إلى اتخاذ خطوات ملموسة لاحترام التزامهم بمبدأ صين واحدة ووقف أعمال التدخل والاستفزاز.