اليوم السابع
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بعد تداول فيديو نيرة أشرف داخل المشرحة.. خبير قانونى يوضح عقوبة نشر صور الموتى

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:02 ص
بعد تداول فيديو نيرة أشرف داخل المشرحة.. خبير قانونى يوضح عقوبة نشر صور الموتى نيرة أشرف
أحمد إسماعيل

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب خلال الأيام الماضية، عقب تداول فيديو لجثمان طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بشر، الباحث القانوني في جرائم الانترنت، أن المشرع المصرى لم يضع عقوبة واضحة لجريمة نشر صور موتي الحوادث الجنائية، وتابع قائلا أنه استدراكا لذلك فأن نص المادة 25 المتعلقة بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفى السياق ذاته، أشار الباحث القانوني إلى إن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، استنادًا إلى تشريع جرائم الإنترنت وقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة، وإذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عاما، مشيرًا إلى أن القانون يحمي حرمة الحياة الخاصة للمواطن.

 

 


جرائم الانترنت

نيرة أشرف

قضية نيرة أشرف

قتل نيرة اشرف

انتهاك حرمة الميت



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