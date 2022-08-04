برنامج "مهرجان الصيف بالمسرح الروماني" قبل انطلاقه غدًا.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مهرجان الصيف غدًا الجمعة بالمسرح الرومانى بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحةبعد توقفه عامين نتيجة جائحة كورونا، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر .

من جانبة قال الدكتور مجدي صابر، رئيس الأوبرا، إن مهرجان المسرح الرومانى يشمل عروضا تضم أشكالا إبداعية متعددة تقام على مدار 6 أيام متصلة، ويحييها على التوالى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، المطربة، حفل أم كلثوم وبليغ، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدي وفرقتها، عائلة المغني السوري طارق العربي طرقان( ديمة، تلا، محمد)، وفريق مسار إجباري.

وأعلنت دار الأوبرا أن مهرجان الصيف بالمسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 ايام متصلة حتى 10 اغسطس ويضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم ، محمد محسن وفرقته ، دينا الوديدي وفرقتها ، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة - تلا - محمد وفريق مسار إجباري.

حيث شهد المسرح الرومانى بالإسكندرية، استعدادات مكثفة لاستقبال مهرجان الصيف، الذى سيتم افتتاحه غدا الجمعة بالمسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة.

ويحيى حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، بحلم على قدى ،حتكلم، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى، ماشى فى ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدى، وابن مصر، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها.