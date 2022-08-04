برلسكونى يؤكد عدم ترشحه فى انتخابات إيطاليا ويحث على التصويت ليمين الوسط

فاطمة شوقى

أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" المنتمي ليمين الوسط، أنه لن يترشح لرئاسة الحكومة الإيطالية المقبلة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية .

وقال برلسكوني، في مقابلة مع راديو "آر تي إل 102.5"، "لقد فعلت ذلك منذ ما يقرب من 10 سنوات، لم يقم أحد مثلنا على تشكيل حكومة أنجزت الكثير من الأشياء، والآن علينا أن نسمح لشخص آخر أن يكون هناك، حيث لا يزال بإمكانه القيام بأشياء جيدة".

ونشر برلسكوني مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيه الناخبين إلى التصويت لصالح يمين الوسط في الانتخابات المقبلة لبناء "معجزة إيطالية جديدة".

وقال برلسكوني، المعروف أيضًا بـ"كافاليري"، "لن تكون إيطاليا نفسها، التي سنواجهها بعد 25 سبتمبر، إذا فزنا أو إذا فاز اليسار، فمعنا سيكون لدينا دولة صديقة للمواطنين مع ضرائب أقل وإجراءات بيروقراطية أبسط"، مضيفا: "ستكون إيطاليا هي التي ستهتم بالأضعف وستعطي مستقبلاً معينًا لشبابنا، وإيطاليا التي تثمل فيها أوروبا والغرب خيارات أخلاقية وسياسية نهائية ومطلقة".

وأضاف "إيطاليا اليسارية هي إيطاليا تعادل أو حتى أسوأ مما هي عليه اليوم، والتي لن تخفض الضرائب، والتي يمكن أن تضع بالفعل ميراثًا على منازلنا ومدخراتنا، أو حتى ضريبة قدرها 45 % على الخلافة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد إيطاليان متشابهان: اختيار نموذجنا يعني اختيار إيطاليا أكثر حرية وازدهارًا وأكثر صداقة للمواطنين، ومن ناحية أخرى، لا يزال اليسار يشير إلى الماضي، والجمود، وهو ما وصفه البعض بأنه تراجع سعيد لمن لديه القليل من السعادة."

واختتم برلسكوني بالقول: "لا يمكن لأحد أن يكون غير مبالٍ بهذا الاختيار المزمع في 25 سبتمبر، والذي يهمنا جميعًا، أطفالنا، وأحفادنا. لهذا السبب أطلب منكم أن تذهبوا وتصوتوا لصالح فورتسا إيطاليا لبناء معجزة إيطالية جديدة ورائعة بعد 25 سبتمبر".