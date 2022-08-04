بدء الدراسة فى 5 كليات بجامعة بنها الأهلية بالعام الدراسى 2022/2023

كتب: محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة بنها الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أوضح جاهزية جامعة بنها الأهلية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث تقدم كلية الهندسة برامج (الهندسة الكهربية والتحكم، الهندسة الكهروميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة وإدارة مواقع التشييد، هندسة نظم الاتصالات، الإسكان والتصميم)، وتقدم كلية علوم الحاسب برامج (الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، المعلوماتية الطبية، تكنولوجيا الشبكات والمحمول)، وتقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج (إدارة الأعمال والعلاقات العامة، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولي، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، وتقدم كلية الفنون البصرية والتصميم برامج (التصميم الداخلي والأثات، فنون الميديا والإعلان، النحت والتشكيل المعماري)، وتطرح كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددا من المبانى، تشمل (المبانى الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

هذا، وسوف تعلن جامعة بنها الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الأعوام القادمة.