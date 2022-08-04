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بايدن يوقع أمرا لدعم النساء المسافرات لولايات أخرى لإجراء عمليات الإجهاض

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:00 ص
بايدن يوقع أمرا لدعم النساء المسافرات لولايات أخرى لإجراء عمليات الإجهاض الرئيس الامريكى جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر تنفيذي يوجه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (‏HHS‏) للنظر في ‏العمل مع الولايات لدفع نفقات النساء التي يضطررن للسفر عبر الولايات لتلقي عمليات الإجهاض.‏
 
وفقال لواشنطن بوست، الأمر التنفيذي هو الثاني الذي يوقعه بايدن خلال الشهر الماضي ردًا على حكم ‏المحكمة العليا في يونيو بإلغاء قرار الإجهاض التاريخي لعام 1973 في قضية رو ضد وايد.‏
 
قال بايدن الذي مازال يعاني من اصابته بكورونا في تصريحات خلال اجتماع افتراضي لفريق عمل مشترك ‏بين الوكالات حول رعاية الصحة الإنجابية: "إنني ألتزم للشعب الأمريكي بأننا نبذل كل ما في وسعنا لحماية ‏الوصول إلى الرعاية الصحية ، بما في ذلك الحق في الاختيار الذي كانت تتمتع به النساء في ظل حكم رو ‏ضد وايد الذي سلبته هذه المحكمة المتطرفة".‏
 
يوجه أمر بايدن التنفيذي أيضًا ‏HHS‏ للنظر في إجراءات مثل تقديم المساعدة الفنية وإصدار إرشادات ‏جديدة للتأكد من امتثال مقدمي الرعاية الصحية لقوانين عدم التمييز في أعقاب الحكم.‏
 
كما ينص الأمر التنفيذي على أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا "يجب أن ينظر في ‏اتخاذ إجراءات لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية ، بما في ذلك ، إلى الحد الذي ‏يسمح به القانون الفيدرالي ، من خلال برنامج ‏Medicaid‏ للمرضى الذين يسافرون عبر خطوط الولاية ‏للحصول على الرعاية الطبية."‏
 
وشددت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير على أن استخدام أموال ميديكيد سيساعد ‏النساء ذوات الدخل المنخفض اللائي يعشن في ولايات مع قيود على الإجهاض ولا يستطعن تحمل ‏تكاليف السفر عبر حدود الولاية.‏
 
واجهت إدارة بايدن ضغوطًا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الوصول إلى الإجهاض ، حيث تحركت ‏عدة ولايات لتطبيق قيود جديدة بعد قرار المحكمة العليا في يونيو.‏
 
 

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