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بايدن يرحب بمصادقة مجلس الشيوخ على انضمام فنلندا والسويد للناتو

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:00 ص
بايدن يرحب بمصادقة مجلس الشيوخ على انضمام فنلندا والسويد للناتو الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، مؤكدا عزمه على توقيع البروتوكولين.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "بفارغ الصبر أنتظر إمكانية التوقيع على البروتوكولين حول انضمام فنلندا والسويد، وأحييهما... إنهما ديمقراطيتان قويتان، ولديهما قوات مسلحة ذات قدرات قتالية عالية، في صفوف أعظم تحالف دفاعي في التاريخ".

ووصف الرئيس الأمريكي التصويت في مجلس الشيوخ بأنه "تاريخي" وعبر عن امتنانه لأعضاء المجلس.

وأكد أن "الولايات المتحدة تبقى متمسكة بأمن السويد وفنلندا... وسنواصل التصدي لأي مخاطر على أمننا المشترك".


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