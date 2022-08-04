بايدن: الحكم الصادر بحق لاعبة كرة سلة أمريكية فى روسيا غير مقبول

وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكم الصادر فى روسيا بحق لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر غير مقبول.

وكان قد طالب المدعي العام في مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو بمعاقبة لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني جرينر، بالسجن 9 سنوات ونصف بتهمة تهريب زيت الحشيش.

وقال المدعي العام - حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتيك)، من قاعة المحكمة اليوم الخميس "أطلب عقوبة سجن مدتها تسع سنوات وستة أشهر وغرامة قدرها مليون روبل ( حوالي 15 ألف دولارا) للاعبة التنس الأمريكية بريتني جرينر".

يُذكر أنه جرى اعتقال جرينير في مطار شيريميتيفو بموسكو قبل عدة شهور، حيث كشف فحص حقائبها عن وجود عبوة تحتوي على سائل له رائحة مميزة.

وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش"، وتم فتح قضية جنائية بتهمة تهريب المخدرات. وتنص العقوبة بحسب قانون الجنايات الروسي في مثل هذه القضايا على السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد دعا - في وقت سابق - نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العودة إلى نظام "الدبلوماسية الهادئة"، فيما يتعلق بتبادل المواطنين المحتجزين لدى البلدين بدون أي تكهنات أو حشو إعلامي.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن مؤخرا أن بلاده تقدمت بمقترح للجانب الروسي لتبادل مواطنيين أمريكييين محتجزين لدى روسيا، هما بريتني جرينر وبول ويلان، بالمواطن الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة بتهمة تجارة السلاح بشكل غير شرعي.