انفصال التوأم البرازيلى برناردو وآرثر بعد 9 عمليات منفصلة

فاطمة شوقى

أجريت جراحة معقدة للتوأم البرازيلى برناردو وآرثر ليما، البالغ من العمر 3 سنوات ، فى ريو دى جانيرو، وذلك بعد عامين ونصف من التحضيرات والإجراءات المتعددة للتوأم، وفقا لصحيفة "أوك دياريو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الطبي لمعهد باولو نيماير المتخصص في المخ، في ريو دى جانيرو ، تمكن من إجراء عملية الانفصال المعقدة لأرثر وبرناردو، في 9 عمليات منفصلة، موضحة أنه مع ما يقرب من 4 سنوات من الرأسين الملتصقين، كانت هناك هذه هي الحالة الأكثر تعقيدا ، حيث اختبر الفريق الطبي أنواع مختلفة من التقنيات التي كانت تستند إلى الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسى.

وأشار الفريق الطبى إلى أنه أحد أسباب تعقيد عملية انفصال الرأسين هو نمو النسيج الندبى بعد محاولات سابقة فاشلة لفصلهما، وكان التوأم يتعافيان بشكل جيد في المستشفى وسيتلقىان ستة أشهر من إعادة التأهيل.