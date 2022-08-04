انطلاق مبادرة "معا إلى الجمهورية الجديدة" بـ43 مركز شباب فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

دشنت اليوم الخميس، مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة مبادرة "معا يدا بيد إلى الجمهورية الجديدة"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك داخل 43 مركز شباب بمراكز المحافظة المختلفة.

وأعطى إشارة انطلاق المبادرة الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، من مركز شباب زاوية صقر بأبو المطامير بمشاركة الدكتورة رشا فايز كليب منسق مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة والدكتور أحمد علاء مساعد منسق عام حياه كريمة بالبحيرة.

وتهدف المبادرة التى انطلقت برعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلي تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وتوعوية داخل مراكز الشباب خلال الفترة الزمنية من يوم 4 أغسطس حتى 15 سبتمبر بمشاركة عدد 14000 من النشء والشباب بكل مركز من هذه المراكز المقرر العمل بها.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أن مبادرة "حياة كريمة" من أهم المشروعات التنموية التى أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي بالقرى والنجوع المختلفة، مشيرا إلى ان وزارة الشباب والرياضة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وهو ما انعكس على تمكين النشء والشباب من المشاركة في مبادرة حياة كريمة.

وأشاد الدكتور إبراهيم خضر بجهود اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ودعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة على أرض المحافظة.



جانب من انطلاق المبادرة



مركز شباب البحيرة