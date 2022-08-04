اليوم السابع
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اليابان تعلن سقوط 5 صواريخ صينية فى منطقتها البحرية

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:10 م
اليابان تعلن سقوط 5 صواريخ صينية فى منطقتها البحرية صواريخ - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت اليابان، اليوم الخميس، سقوط 5 صواريخ صينية في منطقتها البحرية، داعية بكين بالتعقل وكبح جماح نفسها، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية.

كانت وزارة الخارجية الصينية، قالت إن الإجراءات المضادة التي ستتخذها الصين ضد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان ستكون حازمة وقوية وفعالة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، مشيرة إلى الجانب الأمريكي والقوى الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان" سيتحملون جميع النتائج المترتبة على هذه الزيارة.

وأشارت إلى أن التاريخ يشهد بأن قضية تايوان كانت ذات يوم أكبر عقبة أمام تطبيع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا يرجع إلى أن الصين تلتزم بشدة بمبدأ صين واحدة ولا تقدم أي تنازلات أو حلول وسطية بشأن مسألة تايوان.

ولفتت إلى إنه في عام 1971 أكدت الولايات المتحدة للصين المبادئ الجديدة التي ستتبعها فيما يتعلق بقضية تايوان، وتشمل هذه المبادئ: الولايات المتحدة تعترف بوجود صين واحدة في العالم وبأن تايوان جزء من الصين؛ ولن تكرر الولايات المتحدة العبارة القائلة بأن وضع تايوان غير محدد؛ والولايات المتحدة لم تدعم ولن تدعم الحركات الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان"، مشيرة إلى أن تلك الالتزامات المذكورة سابقا التي قدمها الجانب الأمريكي هي التي أطلقت عملية تطبيع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.


اليابان

الصين

تايوان

بيلوسى

الحرب



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