اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تحث أرمينيا وأذربيجان على اتخاذ خطوات فورية للحد من التوترات

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:50 ص
الولايات المتحدة تحث أرمينيا وأذربيجان على اتخاذ خطوات فورية للحد من التوترات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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حثت الولايات المتحدة أرمينيا وأذربيجان على اتخاذ خطوات فورية للحد من التوترات وتجنب مزيد من التصعيد عقب تواتر أنباء عن اندلاع أعمال عدائية مؤخرًا بين القوات الأذرية والأرمينية.

وأعربت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن بالغ قلقها إزاء تقارير عن اندلاع قتال مكثف حول ناجورنو قرة باغ أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، موضحة أن ارتفاع وتيرة التوترات الأخيرة يؤكد الحاجة إلى تسوية تفاوضية وشاملة ومستدامة لجميع القضايا المتبقية المتعلقة أو الناتجة عن نزاع ناجورنو قرة باغ.

 


الولايات المتحدة

أرمينيا

أذربيجان

ناجورنو قرة باغ



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