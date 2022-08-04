الولايات المتحدة تتعهد باستخدام جميع الأدوات المتاحة لردع تهديدات إيران

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصحفية أمريكية من أصل إيراني تدعى مسيح علي نجاد وزوجها كامبيز فروهر بعد اعتقال مسلح خارج منزلهما في نيويورك.

ونيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب سوليفان عن قلقه العميق بشأن سلامة علي نجاد، وأثنى على عمل وكالات إنفاذ القانون لإجراءاتها لضمان حماية علي نجاد وعائلتها.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي كذلك إلى أن بايدن سيستمر في تلقي آخر المستجدات حول وضع الصحفية الأمريكية.

وأكد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب علي نجاد وجميع أولئك الذين يطالبون بالمساواة في الحقوق والكرامة في إيران.

جدير بالذكر أن علي نجاد ناشطة وصحفية أمريكية رائدة ومدافعة عن حقوق الإنسان ومساواة المرأة في إيران.