الهند تسجل أول إصابة لسيدة فى البلاد بجدرى القرود

وكالات

أعلنت الهند إصابة إمرأة نيجيرية تبلغ من العمر 31 عاما بجدري القردة، وهي أول إصابة لامرأة تسجل في البلاد، والرابعة في دلهي والتاسعة إجمالا.

وحسب موقع روسيا اليوم، لم يكن للمرأة أي تاريخ في السفر إلى خارج البلاد في آخر 21 يوما، كما لم يكن لأي من الأشخاص الأربعة الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى في دلهي أي تاريخ في السفر الدولي.

وهذه الإصابة هي الثالثة التي تسجل لمواطن نيجيري في دلهي، مع وجود شخص آخر يشتبه في نقل العدوى إلى مستشفى لوك ناياك العقدي في دلهي.

كما أنه لا يوجد تاريخ للاتصال بين النيجيريين الأربعة، وهم يعيشون في مناطق مختلفة في دلهي منذ شهر إلى عام.

ووفقا لطبيب من مستشفى لوك ناياك، فإن الحالات الثلاث المؤكدة والرابعة المشتبه بها، جميعهم لديهم أعراض مشابهة والتي تتضمن الحمى وطفح جلدي وتقرحات في الفم والفخذين.