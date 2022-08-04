الهزار قلب جد.. مقتل طالب على يد صديقه فى مدينة الخصوص بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

لقي طفل مصرعه خلال مشاجرة مع طالب في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، أثناء المزاح تطور لمشادة كلامية التي تطورت لمشاجرة، سدد خلالها المتهم طعنة للمجني عليه باستخدام قطعة زجاج مكسورة، أدت لإصابته بجرح طعني نافذ أعلى البطن، وجرى نقل المصاب لمستشفى المطرية بالقاهرة، إلا أنه توفى أثناء محاولات إسعافه، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وحبس المتهم بأحد مراكز التأهيل لحين انتهاء التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي لمناظرة جثمان القتيل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية بالقاهرة، باستقبال طالب مصاب بجرح طعني نافذ أعلى البطن وتوفى أثناء محاولة إسعافه جراء مشاجرة حدثت بينه وبين جاره بسبب خلافات الجيرة.

على الفور انتقل ضباط البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع الطفل "يوسف أ ه"، 11 سنة، خلال مشادة كلامية بينه وبين "م م ل س"، 14 سنة، بسبب المزاح، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بقطعة زجاج مكسورة فأحدث إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن، جرى نقل المصاب لمستشفى المطرية بالقاهرة لمحاولة إسعافه إلا أنه توفى أثناء تقديم العلاج اللازم له.