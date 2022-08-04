الهجرة الدولية: نزوح 211 أسرة يمنية خلال الأسبوع الأخير من يوليو

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ، نزوح 211 أسرة يمنية خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي.



وقالت المنظمة - في تقرير لها أوردته قناة اليمن الفضائية - إنه بين 24-30 يوليو الماضي تتبعت فرق النزوح التابعة للهجرة الدولية 211 أسرة (يمثلون 1266فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل .



وأوضح التقرير أن عدد النازحين خلال الشهر الماضي بلغ 490 أسرة يمثلون 2940 فرداً مشيرة إلى أن عدد النازحين خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يوليو 2022، بلغ 7 آلاف و583 أسرة، بإجمالي 45 ألفا و498 فردا، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.



يذكر أن ميليشيا الحوثي مارست الوحشية المفرطة ضد المدنيين بعد عجزها عن إحراز تقدم عسكري ميدانيا، ولجأت إلى استهداف تجمعات النزوح، وهو ما يكشف مدى دموية هذه الجماعة وحقدها الدفين ضد أبناء اليمن، وفقا لما كشفه مصدر حقوقي في العاصمة صنعاء، الذي بين أن المليشيات الحوثية ارتكبت جرائم كبيرة وخطيرة في حق النازحين اليمنيين الذين هجرتهم قسرا بل وقامت بإرسال الصواريخ عليهم.