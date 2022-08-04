المفوضية الأوروبية تخصص 171 مليون يورو لمشروعات تدعم استقبال اللاجئين

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 171 مليون يورو لمشاريع من أجل دعم أنظمة الاستقبال واللجوء والعودة في قبرص وإسبانيا واليونان وإيطاليا وبولندا.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبى فإن المفوضية أكدت أن ذلك جاء نتيجة دعوة تنافسية أطلقت مطلع عام 2022 لتمويل مشاريع في الدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط الهجرة ، في إطار صندوق اللجوء والهجرة والاندماج.

وفيما يتعلق بالدعم المقدم لقبرص ، أوضحت اللجنة أنها ستتجه نحو بناء مركز إقامة ومركز ما قبل المغادرة في منطقة مينوييا في لارنكا.

وجاء في البيان: في إسبانيا ، سيتم تخصيصها لتعزيز قدرة نظام الاستقبال في سبتة وجزر الكناري ، مما يساهم في تخفيف عبء الاستقبال الزائد الناجم عن زيادة ضغط الهجرة.

ومن ناحية أخرى ، سيركز المشروع الإيطالي على تعزيز قدرات نظام الاستقبال من الوصول إلى جميع مراحل الاستقبال لتحسين حماية الأطفال والنساء اللاجئين الأكثر ضعفاً.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدعم المالي للمنظمات الدولية في اليونان سيحسن جودة مساعدة الحماية لطالبي اللجوء الذين يتم تلقيهم في نظام الاستقبال. وسيركز أيضًا على الإدارة الفردية للأشخاص الذين هم في حالة ضعف ، فضلاً عن تقديم الدعم لتعليم الأطفال اللاجئين في سن المدرسة في اليونان.

وأشار البيان أيضًا إلى أنه أخيرًا ، ستركز جائزة المنظمة الدولية للهجرة في بولندا على تعزيز نهج قائم على الحقوق ومراعي للحماية لتقديم المساعدة المباشرة وتحسين إجراءات العودة .

وفي 4 أبريل ، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تغييرات تشريعية تمكن الدول الأعضاء من إعادة توجيه الموارد من صناديق سياسة التماسك وصندوق المساعدات الأوروبية إلى الأكثر حرمانً لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

ونظرًا لتدفق اللاجئين الأوكرانيين، تمدد هيئة كير، سنة محاسبية من خلال تمويل 100 % من ميزانية الاتحاد الأوروبي لبرامج التماسك ، مما يخفف العبء عن الميزانيات الوطنية والإقليمية.

وفي الوقت نفسه ، وافق المجلس على تعديل صندوق الشؤون الداخلية 2014-2020 وصندوق اللجوء والهجرة والاندماج 2021-2027.