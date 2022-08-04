المصرية للاتصالات تعلن عن نتائج أعمال النصف الأول من 2022..يوم 11أغسطس

كتبت هبة السيد

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها ستعلن عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وفقًا للمعايير المحاسبة المصرية وذلك يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي الإيرادات المجمعة بلغت 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.6 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 38% في ضوء نمو الإيرادات والجهود المستمرة لترشيد النفقات، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.4 مليار جنيه مسجلا انخفاضا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية.

وبتحييد أثر تلك العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في بعض المعالجات المحاسبية الاستثنائية لشركة فودافون مصر والمخصصات والاضمحلال، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة، يستقر صافي الربح عند مبلغ 1.7 مليار جنيه مماثلا لنفس الفترة من العام السابق.