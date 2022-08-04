"المرور" تحرر 22 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (104458) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات (22188) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(992) مخالفة السير بدون تراخيص، و(6) دراجات نارية مخالفة، و(11) مخالفة موقف عشوائى، و(51) مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.