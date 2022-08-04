المركزى الروسى: تسريع التخلي عن العمليات المصرفية بالدولار واليورو

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أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيساعد في عملية تسريع إجراءات التخلي التدريجي عن استخدام العملات الأجنبية واتخاذ تدابير إضافية لتقليل العمليات المصرفية بالدولار واليورو.



وقال تقرير للمركزي الروسي بشأن تطوير سوق المال في روسيا في ظل العقوبات الغربية اليوم الخميس " في ظل الظروف الحالية، يبدو أن التخلي التدريجي لاستخدام عملات الدول غير الصديقة في مجرى دوران المدفوعات الداخلية والخارجية أمر حتمي".



وأضاف: "إن المركزي الروسي سيساعد في تسريع عملية خفض حجم العمليات المصرفية (بالدولار واليورو) من خلال إدخال إجراءات تنظيمية إضافية"، ناصحا الحكومة بإصدار توجيهات للشركات المملوكة للدولة بشأن تحويل الأموال التي تملكها من عملات الدول غير الصديقة (الدولار واليورو) إلى عملات دول أخرى.



يُذكر أن الدول الغربية بدأت مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي بتجميد الأصول الأجنبية للبنوك الروسية والحد من عمليات البنوك الروسية المرتبطة بالعملات الاحتياطية الرئيسية في العالم.