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الكنيسة تبدأ صوم السيدة مريم العذراء 7 أغسطس لمدة 15 يوما

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:00 ص
الكنيسة تبدأ صوم السيدة مريم العذراء 7 أغسطس لمدة 15 يوما كنيسة - صورة أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم يوم 7 أغسطس وذلك لمدة 15 يوما، حيث يعتبر من أكثر الأصوام قربا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التى تحتلها السيدة العذراء فى الكنيسة القبطية.

ويعتبر الصيام فى فترة صوم السيدة مريم العذراء صياما من الدرجة الثانية، متاح فيه الأكل النباتى كله بما فيه الزيوت، بالإضافة إلى السماح بأكل الأسماك، والبعض ينذرون صوما بالماء والملح أى بدون زيت، ويصوم البعض أيضا عن السمك ويكون ذلك نذرا، ويكون مثل صوم الرسل وصوم الميلاد.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكار لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).


الكنيسه الارثوذكسيه

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