"الكسكسى" أشهر الأكلات الشعبية فى المنوفية.. اعرف طريقة تحضيره.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تعد أكلة الكسكسى أو البرغل أو المبروم طبقا لتسميته واختلاف الاسم حسب كل قرية، من أهم وأشهر الأكلات فى محافظة المنوفية.

وتقول توحا إبراهيم، شيف، إن الكسكسى من أشهر الأكلات التى تحافظ على تواجدها بين الأطباق الشعبية، ويقدم محلى بالسكر، أو حادق بشوربة البط، أو اللحوم.

وتوضح أن مكونات المسكسى عبارة عن كيلو دقيق كوب كبير ماء، زبد أو سمن بلدى، نصف كوب كبير لبن معلقة ملح صغيرة.

وتشير، الشيف المشهور بعمل الكسكى، إلى أنه يتم تحضير طبق كبير وعميق ويتم وضع فيه الدقيق، والماء بطريقة الرش بالأصابع ثم نحرك الدقيق حتى يختلط مع الماء، ثم بعد ذلك نبدأ فى عملية فرك الدقيق بين اليدين، وتستمر فى هذه الحركة مرات عديدة حتى تنتهى كمية الماء تماما.

وتضيف عقب ذلك نقوم بضرب الخليط فى الكبة ضربة واحدة أو اثنين ونضع المقدار فى قماش شاش كبير بيضاء ونضعه فى مصفاة، ثم نحضر قدر بها ما يقرب من ثلاث أرباعها ماء ونضعها على النار ونتركها حتى تغلى ثم وضع عليها المصفاة وتم تغطيها حتى يدخل البخار إلى الكسكسى عن طريق المصفاة، ويتم تركها على البخار لمدة ساعة، ثم نرفعه من على النار ونضعه فى طبق ونتركه حتى يهدأ.

وتؤكد بعد ذلك يتم فرك مثل المرة الأولى ولكن بعد رش نصف كوب لبن ونصف كوب ماء وعليه ملعقة الملح الصغيرة، ثم نضربه بالكبة ويتم وضعه فى شاشة ونتركه على البخار ثلاث أرباع ساعة ثم نرفعه من عليها، ونضع عليه قطعة زبد أو سمن ونفركه وهو ساخن ونقدمه مع شوربة.



الشيف-أثناء-تجهيز-الكسكسى



الشيف-أثناء-عمل-الكسكسى



الكسكسى-فى-المرحلة-قبل-الأخيرة