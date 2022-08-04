القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر يشارك باجتماع المجلس الأعلى لشئون البيئة

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، في الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى لشئون البيئة وتنمية المجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، في أول مشاركة له بعد توليه مهام القيام بالمنصب.

وأوضح الدكتور حمدي محمد حسين، أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها بحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمشاركة الجامعات في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ «COP 27» المقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، إضافة إلى مناقشة استعدادات قطاع البيئة وخدمة المجتمع للعام الجامعي الجديد، ومناقشة الاقتراحات والمبادرات المقدمة من الجامعات.

كما شارك الدكتور حمدي حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، في جلسة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، وذلك لبحث نظام التدريب الإجباري بالنظام الجديد لمدة عامين.

وكان قد أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قرارا بتكليف الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، قائما بعمل رئيس الجامعة، اعتبارا من اليوم 1 اغسطس، ولحين صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس جامعة.

ومن جانبه تقدم حسين، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والاحترام للقيادة السياسية للقيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشكر ايضا لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الثقة الغالية لتكليفه قائمأ بعمل رئيس جامعة الأقصر.

وشغل الدكتور حمدي حسين، عدة مناصب خلال السنوات الماضية كان أبرزها: نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - جامعة الأقصر - قرار جمهوري رقم (24) في 22 يناير لسنة 2022، ومشرفاً على كلية الطب - جامعة الأقصر - أستاذ الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 11/5/ 2021، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 5/8/ 2020 جامعة جنوب الوادي، مشرفاً على قسم التعليم الطبي 14/7/2020 جامعة جنوب الوادي، عميد كلية الطب قنا - بقرار جمهوري رقم (332) لسنة 2017 – جامعة جنوب الوادي من 16/7/2017 حتى 15/7/2020 (الفترة الثانية)، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا – جامعة جنوب الوادي منذ 31/7/2016 حتى 15/7/2017، عميد كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي من 25/11/2012 حتى 31/7/2016 (الفترة الأولى)، وكيل كلية طب قنا لشئون التعليم والطلاب - جامعة جنوب الوادي من 9/10/2011 حتى 24/11/2012، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا – جامعة جنوب الوادي منذ 21/9/2011، وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب – جامعة جنوب الوادي منذ 6/1/2009، قائم بأعمال رئيس القسم الجراحة العامة – أستاذ مساعد – كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي منذ 21/10/2008.



اجتماع المجلس الأعلى لشئون البيئة وخدمة المجتمع



القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون البيئة