ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن كريكاليف، اليوم، قوله "روسيا لن تنسحب من البرنامج حتى بعد 2024، وهذا يعني أنه حتى نهاية عام 2024 لن تكون هناك تغييرات".



وتابع: "بعد عام 2024، ربما يكون 2025 أو 2028 أو 2030، فإن اتخاذ قرار محدد وملموس بشأن إنهاء البرنامج سيعتمد على الحالة التقنية للمحطة وتقييم جميع الشركاء".



يشار إلى أن يوري بوريسوف، الرئيس الجديد لـ(روسكوزموس) قال، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستبدأ انسحابها من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 على الرغم من أن الوقت المحدد سيعتمد على حالة المحطة.



ووعد بوريسوف بانسحاب منظم يتوقع أن يستغرق "ما يصل إلى عامين"، وقال إن روسيا لن تتخلى عن مسؤوليتها عن المحطة التي يبلغ عمرها 24 عامًا لأنها تمر بعمرها الافتراضي حتى نهايتها المحتملة في المحيط.