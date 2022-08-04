اليوم السابع
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العين الحمراء.. ضبط 32 توك توك أثناء سيرهم على الطريق الدائرى

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:25 ص
العين الحمراء.. ضبط 32 توك توك أثناء سيرهم على الطريق الدائرى حملة على التوك توك -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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عقب رصد تداول مقطع فيديو بعنوان (كارثة على الطريق الدائرى.. شباب يقودون التكاتك بسرعة جنونية) يتضمن سير (2) مركبة "توك توك" برعونة أعلى الطريق الدائرى مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر، تم توجيه حملة مرورية مُكبرة أعلى الطريق الدائرى لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
 
أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (32) مركبة "توك توك" مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات المرورية لضبط كافة المخالفات وتحقيق الإنضباط المرورى.

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