العراق: اعتقال شبكة إرهابية تدعم عصابات داعش فى كركوك

العراق: اعتقال شبكة إرهابية تدعم عصابات داعش فى كركوكالخميس، 04 أغسطس 2022 11:34 ص
الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.
وذكرت الخلية في بيان، أنه بعملية نوعية استهدفت تقطيع مفاصل الدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية ونفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 والتي أكدت وجود شبكة لتقديم الدعم اللوجستي للدواعش وعوائلهم في منطقة الزاب بمحافظة كركوك.
وأضافت أنه بالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة 96 وكتيبة استطلاع الفرقة تمت متابعة تحركات المجموعة والبالغ عددهم أربعة والإطاحة بهم في منطقة الحويجة بكركوك.