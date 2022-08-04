العثور على جثة شاب بمقابر أبو كبير فى الشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثمان شاب ناحية مقابر أبوكبير، وبجواره أثار تعاطي مواد مخدرة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى أبو كبير المركزى، بوصول "أ ق م" 40 عاما عاطل مقيم بندر أبوكبير جثة هامدة.

وتبين من التحريات العثور قيام "م م" 44 عاما سائق، بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالعثور على شقيقه متوفى بمقابر أولاد فضل، وتبين أنه من متعاطى المواد المخدرة الهيروين، ورجح وفاته بسبب جرعة زائدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4844 لسنة 2022 إداري أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة بأبوكبير.